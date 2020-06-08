В Озерске на пляже Дальний утонул мужчина. Случилось это на глазах у десятков людей, отдыхавших на берегу, сообщает ГТРК Южный Урал. Трагический случай произошел на озере Иртяш в минувшие выходные.

В Озерске на пляже "Дальний" утонул мужчина. Случилось это на глазах у десятков людей, отдыхавших на берегу, сообщает ГТРК "Южный Урал". Трагический случай произошел на озере Иртяш в минувшие выходные.Как передает озерский информационный портал, мужчина залез в воду, чтобы достать мячик, поплыл за ним и неожиданно скрылся под водой. Возможно, у него свело ногу.Купаться в водоеме запрещено – об этом свидетельствует табличка, установленная на берегу. Вызванные на место спасатели вытащили тело 35-летнего мужчины лишь утром следующего дня. Погибший был обнаружен на глубине 4 метров. Ведется следствие.Напоминаем, что недавно жертвой купания чуть не стал школьник. Его спасли на одном из пляжей Челябинска.