В северной столице было совершено жестокое преступление. Подростки зверски избили ребенка, который хотел покататься на качелях. ЧП произошло на одной из детских площадок города. ..

В северной столице было совершено жестокое преступление. Подростки зверски избили ребенка, который хотел покататься на качелях.ЧП произошло на одной из детских площадок города. Злоумышленники закрыли рот потербпевшему, чтобы он не смог позвать на помощь. Более того, подростки использовали палки для избиения несчастного. На данный момент ребенок прооперирован. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, пишет .