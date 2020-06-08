Многие специалисты прогнозируют, что уже осенью человечество может столкнуться с новой волной коронавируса COVID-19. Справиться с ней будет сложно, поскольку в этот же период могут начаться эпидемии сезонных гриппа и простуды.

Многие специалисты прогнозируют, что уже осенью человечество может столкнуться с новой волной коронавируса COVID-19. Справиться с ней будет сложно, поскольку в этот же период могут начаться эпидемии сезонных гриппа и простуды.В связи с этим ученые стараются как можно скорее разработать эффективные лекарства и вакцины от инфекции. О своем средстве от коронавируса в России сегодня рассказали и в Сибирском отделении Российской академии наук (РАН).Как сообщила представитель отделения Ольга Дорохова, оно получило название "Антивираза". Особенность разработки заключается в его необычной форме: препарат представляет собой аэрозоль. По словам Дороховой, средство создано на основе природных компонентов.Благодаря своим активным веществам – эндоглюкину и фитовирину – "Антивираза" способна уничтожать ДНК и РНК многих вирусов. Это было подтверждено в ходе испытаний, после которого разработка была зарегистрирована в качестве парфюма с дезинфицирующим эффектом. Однако ее эффективность против COVID-19 еще предстоит изучить в ходе последующих исследований, сообщает "".Препарат предназначен как для распыления в воздухе, так и для нанесения на различные предметы и поверхности. Его можно использовать для обработки одежды или медицинских масок и даже для применения в увлажнителях воздуха. Специалисты полагают, что средство может получить широкое применение в медучреждениях, магазинах, школах и местах массового скопления людей.