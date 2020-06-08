Депутаты направили в правительство законопроект о введении почасовой оплаты труда. Это актуально только для граждан, работающих по срочным договорам и неполный день.

Депутаты направили в правительство законопроект о введении почасовой оплаты труда. Это актуально только для граждан, работающих по срочным договорам и неполный день.Важно, что применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. Так, народные избранники предложили установить его с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час.Согласно документу, эта цифра должна индексироваться раз в год. В настоящее время почасовая ставка оплаты труда высчитывается из МРОТ. С мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.Авторы законопроекта считают, что устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и может сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ. Напомним, в 2016 году депутаты уже предлагали узаконить размер минимальной в сумме ста рублей.Отметим, из-за пандемии коронавируса в России возросло число безработных. Ранее аналитики предположили, что если эпидемия продлится до 2022 года, безработица достигнет катастрофических 10,7%.