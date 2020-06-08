Приезжие, работавшие в автосалоне мойщиками, воспользовавшись отсутствием заявительницы, взяли ее автомобиль для поездки в магазин...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в неправомерном завладении автомобилем.В отдел полиции с заявлением обратилась 33-летняя приезжая. Женщина рассказала, что в автомойке на Волжском бульваре она оставила свою иномарку для химчистки салона. Вернувшись на следующий день за транспортным средством, она обнаружила на нем значительные механические повреждения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Рязанскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 31-летний приезжие, работавшие в данном автосалоне мойщиками. Установлено, что задержанные, воспользовавшись отсутствием заявительницы, взяли ее автомобиль для поездки в магазин. Однако по дороге они врезались в ограждение, нанеся иномарке значительные механические повреждения. Материальный ущерб составил 650 тысяч рублей.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18