В Сочи правоохранители обнаружили пропавшего 3-летнего мальчика. К сотрудникам полиции обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын играл в дворе в частном доме поселка Дагомыс, но через некоторое время исчез.

В Сочи правоохранители обнаружили пропавшего 3-летнего мальчика. К сотрудникам полиции обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее сын играл в дворе в частном доме поселка Дагомыс, но через некоторое время исчез."Для поисков полицейские разбились на группы. В итоге мальчика нашли в лесном массиве, расположенном неподалеку от дома, где проживала семья. Ребенка передали законным представителям. Угроза для его жизни и здоровья отсутствует", – сообщили ГТРК "Кубань" в пресс-службе УВД по городу Сочи.