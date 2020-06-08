Скандал разразился на похоронах Михаила Кокшенова, когда там появился актер Алексей Панин. Присутствовавшие на прощании артиста надеялись услышать совсем не то, что прозвучало.

Скандал разразился на похоронах Михаила Кокшенова, когда там появился актер Алексей Панин. Присутствовавшие на прощании артиста надеялись услышать совсем не то, что прозвучало.Состоялись похороны известного актера Михаила Кокшенова. Артист умер в частной лечебнице в возрасте 83 лет от осложнений после инсульта. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Митинского крематория. Близкие похоронили урну с прахом артиста на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе Кокшеновых.Помимо родственников, проститься с артистом прибыло немного друзей. Вероятно, это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса многие приятели, являющиеся людьми весьма почтенного возраста, попросту испугались приезжать. Зато не остался в стороне актер Алексей Панин. Артист появился в сопровождении любимой женщины и с букетом роз.Не обошлось без скандала. Вначале Алексей отметил, что на похороны Михаила Кокшенова собралось больше журналистов, чем друзей. А потом ляпнул, что . А еще Алексей Панин много матерился. Однако все же присмирел, когда его выставили вон, а потом друзья Михаила Кокшенова стали к нему подходить и взывать к совести.5 Июн 2020 в 3:37 PDTВ итоге, дав несколько интервью, Алексей Панин уехал. Ситуацию прокомментировала актриса Татьяна Васильева. "Он был му*** и останется му*** по жизни! Это его кредо!" – безапелляционно заявила возмущенная артистка. При этом она отметила, что Михаил Кокшенов был уникальным актером, потому что всегда смотрелся органично, мог спасти самый бездарный фильм.Татьяна Васильева призналась, что с большим уважением относилась к артисту, и заявила, что смерть Михаила Кокшенова – невосполнимая потеря для отечественного кинематографа.Не остался в стороне и продюсер, кинодеятель Марк Рудинштейн. Когда он узнал про скандал на похоронах артиста и что виновником его назвали Алексей Панина, тот вначале не понял, что за Панин. Он перепутал его с ныне покойным актером Андреем Паниным. А когда понял, о ком речь на самом деле, заявил: "Он гад! Что с него взять?! Недостойно! Такой человек, как Кокшенов, не заслуживает плохих слов. О Панине я даже говорить не хочу. Человек вне закона, вне человеческих законов! Что говорить о нем?!"