Главным инструментом для координации протестующих в США стал текстовый редактор Google Docs и это кардинально отличает массовые волнения в Америке. Почему это важно узнаем из программы Вести.net.

Главным инструментом координации протестующих в США стал текстовый редактор Google Docs, кто бы мог подумать, при наличии таких гигантов как социальные сети Facebook, Instagram и Twitter. Они, кстати, отлично подходят для освещения протестного движения, но лента с постами постоянно меняется, поэтому их нельзя использовать для создания якорных информационных полок, к которым человек сможет всегда вернуться. Вот именно такой площадкой стал текстовый редактор от Google.Сервис очень прост в использовании и доступен всем желающим. Он не зависит от входа в социальную сеть. Участники протестов создают документы, где содержатся списки книг о расизме, контакты фондов, принимающих пожертвования, шаблоны обращений и писем, а также хронологию событий протестного движения в виде ссылок на посты, фотографии и видео. К таким общедоступным документам легко вернуться, они могут быть просмотрены одновременно на многочисленных экранах и ими легко поделиться через твит или пост. И, что важно, каждый пользователь может просматривать, заполнять и редактировать эти документы анонимно. Это еще одно преимущество над Twitter или Facebook. Пользователям, которые переходят по ссылке в документ, присваивается аватар животного, скрывающий ключ, таким образом к движению присоединяются и те люди, которые не хотят себя подставить и открыто вступать в политическую партию.Неожиданным образом протесты в США задели и крупнейший в мире онлайн-форум Reddit, он находится на 19 месте в мировом топе самых посещаемых сайтов в мире. На него заходят более миллиарда пользователей в день. Сооснователь Reddit, Алексис Оганян, покинул совет директоров компании на фоне движения против расизма и попросил совет заменить себя темнокожим руководителем. Издание The Verge отмечает, что незадолго до ухода Оганяна из Reddit начали прятать под замок некоторые популярные подфорумы и блокировать публикации с критикой политики компании по отношению к разжиганию ненависти. Модераторы тогда обвиняли руководство компании в неспособности применять меры проявления расизма на сайте и в отдельных сообществах.