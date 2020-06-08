Актриса Нино Нинидзе спровоцировала слухи о расставании в Максимом Виторганом. Знаменитость кинула в Сети клич о помощи.

Актриса Нино Нинидзе спровоцировала слухи о расставании в Максимом Виторганом. Знаменитость кинула в Сети клич о помощи.28-летняя актриса Нино Нинидзе ищет для себя и своего четырехлетнего сына новое жилье соотвествующий пост появился в "Фейсбуке" артистки грузинского происхождения.Свежая публикация Нинидзе заставила поклонников звезды, а также светских обозревателей обсуждать слух о том, что она рассталась с возлюбленным Максимом Виторганом.В СМИ можно даже найти предположения о том, что экс-супруг Ксении Собчак выгнал Ниндзе из дома, пишет . Однако администраторы телеграм-канала "Только никому" поспешили развеять слухи. Журналисты сообщили, что намерения Нинидзе никак не связаны с ее личной жизнью.3 Апр 2020 в 12:20 PDTКак стало известно, 28-актриса предпочитает быть максимально самостоятельной, поэтому она и ее маленький наследник живут отдельно от Виторгана. Артисты съезжаться не торопятся, передает . На данный момент обе знаменитости появившую информацию никак не прокомментировали.Напомним, известие об отношениях Нинидзе и Виторгана появилось в прошлом году. Бывший муж Собчак появился на публике с новой женщиной уже спустя несколько месяцев после развода.