Об этом сообщил глава региона

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей страничке в соцсетях сообщил, что уже в июне в регионе могут окончательно снять ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.«Мы приступили к первому этапу ослабления противоэпидемического режима. Рассчитываем, что в июне дойдём до третьего, на котором возобновит работу почти весь бизнес», - заявил глава региона.Для того, чтобы перейти к третьему этапу в области должны быть соблюдены несколько показателей, установленных Роспотребнадзором: наличие большого количества свободных коек, большие объёмы тестирования жителей на COVID-19 и пониженный коэффициент распространения инфекционного заболевания.