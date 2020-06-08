08.06.2020

2020-06-08 09:30:04

Владимирские бизнесмены вложили деньги в строительство рынка-призрака

Ошибка ценой полмиллиона рублей. Предприниматель из Владимира лишилась почти всех своих средств, заключив фиктивный договор на монтаж металлоконструкций городского торгового объекта, который так и остался на бумаге. Есть ли возможность вернуть свои "кровные"?

Предприниматель Елена Вострикова вздыхает: сиюминутная выгода стала причиной потери всех накоплений. На работы по монтажу металлоконструкций торгового павильона в черте города она отдала полмиллиона рублей. Уже 2 года женщина пытается вернуть свои деньги и обивает пороги всех инстанций. Сейчас защитой интересов Елены занимается ее сын Константин. В поисках правды он готов идти до конца. Молодой человек до сих пор не понимает, как его семья лишилась такой большой суммы.

Константин Востриков, сын Елены Востриковой: «На тот момент там висели огромные плакаты, здесь будет там рынок, мы приглашаем предпринимателей, чтобы осуществлять здесь деятельность. Нам это подходило, мы договорились с "Инвестконструкцией"».

Реклама, сулящая рай для предпринимателей, оказалась фикцией. Казалось бы, Арбитражный суд Владимирской области, своим решением должен был поставить в этом нелегком деле точку, но нет. Взыскать 500 тысяч рублей с фирмы оказалось еще одной проблемой.

Елена Вострикова, предприниматель: «Решение суда было в октябре 19 года, сейчас уже 20-й год и они нам деньги не возвращают, мы к ним периодически ходим».

В Федеральной службе судебных приставов исполнительное производство уже окончено. У должника Фарруха Шаназарова, директора того самого общества с ограниченной ответственностью "ИнвестКонструкция", попросту не оказалось средств и имущества для взыскания. Как говорится - ни кола, ни двора, ни машины. Однако не все потеряно, говорят в ведомстве

Наталья Логинова, судебный пристав-исполнитель ОСП Октябрьского района Владимира: «После того как лист возвращается взыскателю, у него есть право обратиться к нам в службу судебных приставов после 6 месяцев и заново подать исполнительный лист на исполнение и то есть будем работать».

В мэрии заявляют, что никаких торговых палаток и павильонов на проспекте Строителей быть не может. Продуктовый и вещевой рынки «Факела» были ликвидированы еще в 2014-м. Странно было бы возводить подобные объекты практически в том же самом месте, говорят чиновники. Впрочем, судьбой обманутых предпринимателей там обеспокоены всерьез. Фирма "Инвестстрой", которая владеет участком, где якобы планировали разместить торговые объекты, не имеет к проблеме никакого отношения и расценивается мэрией, как надежный стратегический партнер из Узбекистана. Подобные случаи бросают тень на деловые отношения Владимира и Бухары, поэтому городские власти обещают посодействовать в разрешении спорной ситуации.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Собрал средства с предпринимателей, пообещал им узаконить ларьки-палатки, от которых город успешно избавляется, потому что, все это вы знаете, наследие лихих 90-х. Она совершенно не отвечает нормальным современным требованиям организации торговли, людям-то уже неприятно».

Как отмечают специалисты, сегодня сфера мелко-розничной торговли - одна из самых проблемных. Правовая основа включает в себя очень много нюансов, поэтому прежде чем разместить свою торговую площадку где-либо, необходимо пройти множество согласований, изучить и проверить все необходимые документы. Ну, а на месте палаточного рынка-призрака планируют построить логистический центр с национальным узбекским колоритом.

Александр Сыпчено, Александр Чунаев

«Вести Владимир»