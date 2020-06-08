Координатор по трансатлантическим связям Германии подверг критике решение президента США Дональда Трампа вывести тысячи солдат из Германии, передает Reuters.

Координатор по трансатлантическим связям Германии подверг критике решение президента США Дональда Трампа вывести тысячи солдат из Германии, передает Reuters."Это совершенно неприемлемо, тем более что никто в Вашингтоне не задумывался заранее проинформировать своего союзника по НАТО — Германию", — заявил газете Rheinische Post Питер Бейер, член консервативной партии канцлера Ангелы Меркель.После решения Трампа министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что он сожалеет о запланированном выводе американских солдат из Германии, назвав отношения Берлина с США "сложными".Как сообщалось, президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю 2020 года вывести 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии.Об этом мировую общественность проинформировала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.По информации издания, Трамп распорядился оставить в Германии 25 тысяч американских солдат и офицеров вместо нынешних 52 тысяч.