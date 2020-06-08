Мужчину, сделавшего это, разыскивает полиция

Во Владимире 6 июня неизвестный мужчина оставил коляску с новорождённой девочкой около здания роддома на улице офицерской. Полиция занялась его поисками.По информации УМВД России по Владимирской области, сотрудники роддома обнаружили ребёнка около 4 часов утра. Девочка была в коляске красного цвета, завёрнута в пододеяльник. Осмотрев ребёнка, врачи оставили его в родильном отделении.На данный момент о человеке, оставившем ребёнка, неизвестно ничего. Его разыскивает полиция. В случае, если у вас есть какая-либо информация о нём или родителях девочки, сообщите по телефонам:02 (102 — с мобильного), 8(4922)77-83-30, 77-83-31 (дежурная часть Отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру) или 8(4922)32-64-05, 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).