Войска РХБ защиты ВВО завершили дезинфекцию Свободного. Специалисты обработали порядка 500 тысяч кв. метров территории соцобъектов и около 40 километров дорожного полотна. Дезинфекция проведена в школах, детсадах, домах престарелых и прочих соцобъектах.

Войска РХБ защиты ВВО завершили дезинфекцию Свободного. Специалисты обработали порядка 500 тысяч кв. метров территории и около 40 километров дорожного полотна. Дезинфекция проведена в школах, детсадах, домах престарелых и прочих соцобъектах. Отметим, что обработка дорог, площадок и городских парков проводилась преимущественно в ночное время, сообщает ГТРК "Амур".Несмотря на то что во время процесса перечень объектов дополнялся, работы завершили раньше предполагаемого срока. Из Свободного специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты перебросили на дезинфекцию вахтовых поселков, расположенных рядом со строящимся Амурским газоперерабатывающим заводом.