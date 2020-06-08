За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 35 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 3 автоаварии. Полицейскими оформлено 285 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 89 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район. По предварительной информации, 1 июня 2020 года в 15.25 на 120 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля КамАЗ-АМ7028-16 1990 г.р. допустил столкновение с движущимся впереди и осуществляющим остановку на запрещающий сигнал светофора автомобилем Лада-Ларгус под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада-Ларгус с диагнозом: СГМ, ушиб волосистой части головы, направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный. По предварительной информации, 2 июня 2020 года в 19.15 в городе Гусь-Хрустальный на улице Тверская напротив дома 76 водитель автомобиля ВАЗ-2115 1999 г.р. допустил попадание в яму, после чего автомобиль ВАЗ-2115 отбросило на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 с диагнозом: ушиб грудной клетки, госпитализирован.Муромский район. По предварительной информации, 3 июня 2020 года в 15.52 в городе Муром на улице Ковровская у дома 14 произошло столкновение автомобиля Тойота – Фортуне под управлением водителя 1974 г.р. с велосипедом STELS под управлением гражданина 1953 г.р. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: ушиб, ссадина левого коленного сустава, ушиб нижней части правого бедра, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 4 июня 2020 года в 09.30 в городе Муром на улице Воровского напротив дома 95 водитель автомобиля Киа-Соренто 1955 г.р. допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-11960 под управлением водителя 1997 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-11960 с диагнозом: растяжение связок шейного отдела позвоночника, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 5 июня 2020 года в 02.15 на 17 км автодороги Пекша-Ларионово-Караваево водитель автомобиля БМВ-325 1997 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет. В результате ДТП водитель автомобиля БМВ-325 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом левого плечевого сустава, закрытый перелом левой ключицы, госпитализирован; пассажир 1999 г.р. с диагнозом: СГМ, закрытый перелом левого плеча, госпитализирован; пассажир 2001 г.р. с диагнозом: СГМ, ТТЖ, направлен на амбулаторное лечение.Собинский район. По предварительной информации, 6 июня 2020 года в 10.50 на 9 км автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики водитель автомобиля ЗАЗ-Шанс 1996 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-278830 под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ Шанс с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы, госпитализирован.Муромский район. По предварительной информации, 7 июня 2020 года в 07.00 на 2 км автодороги д.Борог-с.Польцо водитель автомобиля Уаз-Патриот 1980 г.р. выехал на правую по ходу движения транспортного средства обочину, после чего совершил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля 1987 г.р. с диагнозом: ЧМТ, ушибы, ссадины, направлен на амбулаторное лечение.