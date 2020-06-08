Анна Ковальчук показала, как наслаждается солнечной погодой в столице. Звезда предстала в купальнике.

Анна Ковальчук показала, как наслаждается солнечной погодой в столице. Звезда предстала в купальнике.Певица выглядит практически идеально. Для модельных данных ей не хватает только роста. Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, а заодно посмеялась над своим изъяном.Она выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото на надувном мастрасе. "Хоть на мгновение представлю, что такое "ноги от ушей", – подписала снимок артистка. Фотосессию в купальнике Юлия Ковальчук устроила на своем приусадебном участке.Напомним, ранее стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Певица рассказала Борису Корчевникову о начале отношений с будущим мужем, певцом Алексеем Чумаковым.26 Дек 2018 в 12:05 PSTКак писали "Дни.ру", их роман начался на проекте "Танцы на льду". Там они много времени проводили вместе, виделись на тренировках. Однако влюбленные были не свободны. Чтобы начать отношения, Юлия и Алексей расстались с бывшими избранниками.