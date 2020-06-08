Мужчина обнаружил рыбаков на своем месте у реки, поругался с ними и съездил домой за ружьем, после чего убил оппонентов выстрелами в голову. Злоумышленник попытался замести следы, но правоохранители оперативно установили личность убийцы и задержали его.

Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в совершении двойного убийства в Ростовской области и обнародовал кадры с места преступления.По предварительной версии, озвученной следствием, 5 июня 34-летний житель села Новобатайск Кагальницкого района приехал на реку Кагальник и обнаружил, что на том месте, где он обычно занимается рыбной ловлей, находятся двое мужчин.У подозреваемого возник конфликт с рыбаками, после которого он съездил домой за ружьем и, вернувшись, расстрелял своих оппонентов. Пули попали в головы 35-летним мужчинам, скончавшимся на месте.После убийства предполагаемый злоумышленник попытался скрыть следы своего присутствия, однако все равно попал в поле зрения правоохранителей и в конечном итоге стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц".