Защитник Арсенала Давид Луиз может пополнить ряды Зенита. После завершения сезона 33-летний бразилец станет свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.

Защитник "Арсенала" Давид Луиз может пополнить ряды "Зенита". После завершения сезона 33-летний бразилец станет свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.Согласно информации сайта Soccer.ru, Давид Луиз может заменить в обороне "Зенита" Бранислава Ивановича, который, скорее всего, покинет ряды чемпионов России. Давид Луиз в свою очередь решил уйти из "Арсенала" и занят поиском новой команды.Не исключено, что Бранислав Иванович, хорошо знакомый с Давидом Луизом по выступлениям за "Челси", Кроме того, браззилец неплохо знаете одного из тренеров "Зенита" Анатолия Тимощука.