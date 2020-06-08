Водитель мотоцикла внезапно утратил контроль над своим транспортным средством и лоб в лоб столкнулся со встречной легковушкой. Предполагаемый виновник ДТП выжил и в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

Регистратор очевидца запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшее воскресенье, 7 июня, в Березовском Свердловской области.Мужчина 1997 года рождения, управлявший мотоциклом, внезапно утратил контроль над ситуацией и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Subaru Impreza. После удара мотоциклист перелетел через машину.Как сообщают местные СМИ, байкер выжил и был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.