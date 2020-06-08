Женщина обвиняется в хищении кошелька с деньгами у своей соседки.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.В феврале текущего года в дежурную часть отделения полиции поступило заявление от 72-летней местной жительницы о хищении денежных средств в сумме более 50 тыс. рублей. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что деньги были похищены из сумки потерпевшей, которая хранилась в ее квартире. В своем объяснении женщина указала, что накануне к ней в гости заходила соседка.Местонахождение подозреваемой было установлено, и она дала признательные показания. Находясь в гостях у потерпевшей, злоумышленница, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяйки, похитила кошелек с деньгами. Похищенные денежные средства подозреваемая успела потратить на продукты питания и алкоголь.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.