Мужчина проник в частный дом в Ковровском районе, откуда похитил имущество.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Тульской области. В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина совершил умышленное преступление против собственности на территории Ковровского района.26 октября 2019 года в ночное время фигурант, выставив оконное стекло, незаконно проник в частный дом, расположенный в одной из деревень района, принадлежащий его бывшей теще. Из дома фигурант похитил велосипед и сварочный аппарат. На похищенном велосипеде он с места преступления скрылся. В близлежащей деревне мужчина продал сварочный аппарат, а велосипед сдал в пункт приема металла.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, - кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В ходе следствия имущество было изъято и возвращено владельцу.