15 июня на ТНТ состоится телевизионная премьера сериала Проект Анна Николаевна. В картине снялся востребованный у режиссеров Никита Тарасов. Актеру досталась роль Бориса Назимова – хладнокровного маньяка. Дни.ру удалось задать несколько вопросов звезде отечественных многосерийных картин. В беседе Тарасов дал характеристику своему герою, рассказал о пробах с режиссером Максимом Пежемским, о любимых женских персонажах и лентах, которые успел посмотреть за карантин.

15 июня на ТНТсостоится телевизионная премьера сериала "Проект "Анна Николаевна". В картинеснялся востребованный у режиссеров Никита Тарасов. Актеру досталась роль БорисаНазимова – хладнокровного маньяка. "Дни.ру" удалось задать нескольковопросов звезде отечественных многосерийных картин. В беседе Тарасов далхарактеристику своему герою, рассказал о пробах с режиссером Максимом Пежемским,о любимых женских персонажах и лентах, которые успел посмотреть за карантин."Дни.ру": Ваш персонаж в сериале "Проект "Анна Николаевна" -такой злой одержимый гений. А как вы его для себя характеризуете?НТ: Мой бедный мальчик. Всех людей на свете нужно гладить поголове. И делать это вовремя. Иначе потом можно превратиться в Назимова. Или ещехуже. Кто-то берет в руки гранату, кто-то захватывает самолет или взрывает себяв вагоне метро. Это все от нелюбви. Все беды в жизни от недолюбленности. От того, что кто-то кого-то вовремя непогладил по голове. Не обнял и не сказал, что он – самый хороший на свете.Безусловно, я не разделяю ни взглядов на жизнь, ни методов моего героя. Междунами пропасть. Но в силу особенностей своей профессии я научился ее перепрыгивать.Исключительно на время съемочной смены."Дни.ру": Он маньяк по природе, или же его маньячествоспровоцировано травмой и лечится?НТ: Мне часто приходится играть злодеев и маньяков. Надоспросить у режиссеров, почему так происходит. Может, потому что у меняангельская внешность? Со стороны видней. Конечно же, мне приходится оправдыватьдля себя поступки своих негодяев. Иначе как это играть? Кстати, Вы подкинулизамечательную идею. Было бы неплохо написать такую историю, где маньяк осознаетсвою ненормальность и пытается стать полноценным, обычным членом общества.Через любовь. Потому что это главное лекарство."Дни.ру": Есть ли какие-нибудь актерские секреты, как игратьодержимых людей? Может быть, это специальная работа с мимикой, с интонацией…НТ: Мимика и интонация – это к Мейерхольду. Мы все больше поСтаниславскому и Михаилу Чехову работаем. Я одержим своей профессией. Одержимкинопроизводством. Это в определенной степени, подозреваю, тоже отклонение отнормы. Мой знакомый недавно сказал мне: "Ну, что ты там мучаешься? Какие-тонедосыпы, выходных нет, дома не бываешь… Иди к нам! Такелажником. Шесть часов вдень отпахал и делай, что хочешь! Тридцать тысяч в месяц и соцпакет. Крутоже!"Вот он, этот мой знакомый, нормальный человек. Наверное… А яне очень. Я люблю снимать кино и сниматься. До фанатизма. У нас с Назимовымразные цели, но эмоциональный фон где-то схож."Дни.ру": Расскажите про работу с режиссером МаксимомПежемским. Что особенно Вам понравилось или смутило в его методе работы наплощадке?НТ: Мы уже работаливместе. Когда режиссер зовет тебя во второй раз, это значит, можно погладитьсебя по голове. Значит, я молодец. Шучу, конечно же. С Максимом очень комфортнои легко. Я всегда буду рад получить от него новое предложение.Больше всего мне запомнились пробы. Это всегда стресс дляменя. Часто партнерские сцены приходится играть в одиночку с камерой или сассистентом, который просто технически "подкидывает" текст из закадра. А напробы к "Проекту "Анна Николаевна" мне прислали сцену страниц на десять, восновном состоящую из монологов Назимова. То есть по сути одним дублем нужнобыло сыграть целый короткометражный фильм. Конечно же, я очень нервничал. Но,придя в офис, я увидел Максима. Мы о чем-то похохмили, посмеялись. И лихо снялинесколько дублей. Я даже не особо понял, через какой промежуток времени Максимсказал: "Снимите с него мерки! Никита, жди звонка!" Такая у Максима легкаярука."Дни.ру": Как для Вас интереснее работать – воплощать тотобраз, который уже придуман режиссером и сценаристом, или искать его впроцессе, быть соавтором?НТ: Актеры – украшение планеты, а съемочный процесс – самоебольшое счастье на Земле. И что бы ни случилось во время определенной сменыдолжно пойти на пользу проекту в целом. Крайне важно аккумулироватьположительную энергию! Ну, принесли мне другие буквы… Если не ломается логикагероя, его актерская арка, то не вижу проблем. Всегда можно уточнить у режиссераили связаться с авторами.Знаете, мне как автору, как бы хотелось, чтобы актеры ирежиссер почаще бы звонили и спрашивали, что в конкретной сцене я имел в виду!А если я в кадре, то я четко осознаю свой круг актерских прав и обязательств. Ине стоит лезть туда, за что мне не платят."Дни.ру": На "Кинопоиске" у сериала высокий зрительскийрейтинг. Как Вам кажется, почему история Анны Николаевны так понравиласьзрителям? Что особенно вы находите в ней для себя?НТ: Сериал выдержан в легком жанре. Он рассказан современнымязыком. Отличный кастинг. Зоя Бербер вместе с Максимом Пежемским нашлиправильную грань актерского существования главной героини. Верную интонацию.Как играть очеловеченного робота? Для меня загадка. А Зоя блестяще справилась сэтой задачей.Уверен, телезритель оценит нашу историю так же высоко!"Дни.ру": У Анны Николаевны есть все шансы стать самой яркойсериальной героиней на нашем телевидении. А у Вас есть любимые женскиеперсонажи? Какие и почему?НТ: Молодая женщина – вот герой нашего времени. Любопытнонаблюдать за эволюцией главных героев в киноиндустрии. У нас от "Брата" СергеяБодрого пришли к "ИП Пироговой". Дисней – от "Золушки" к "Холодному сердцу". Идаже Мери Поппинс у них отъявленная феминистка. Это ни хорошо, ни плохо. Этолюбопытно. Героиня Френсис Макдорманд в фильме "Три билборда на границе ЭббингаМиссури" – главный тренд последнего десятилетия. В Анне Николаевне он нашелпрямое воплощение. Мужчины стали нерешительны и безвольны, они отошли на второйплан. Локомотивом истории стала размноженная Лара Крофт. Но вектор меняется.Маркетологи разделились во мнениях. Кто-то говорит, что настало время сорокалетних,кто-то, наоборот, утверждает, что миром начинают править подростки. А я все ждуи надеюсь, что главным героем снова станет Новосельцев. Но это вряд лислучится…"Дни.ру": В последнее время Вас часто можно увидеть всериалах онлайн-платформ – в "Содержанках", "Колл-центре", "Проекте "АннаНиколаевна"… Сильно ли отличаются съемки в телевизионных проектах и в онлайн?Может быть, онлайн-проекты свободнее?НТ: К счастью, нет никаких отличий. Я бы даже сказал, впоследнее время на интернет-проекты тратится больше ресурсов. Что не может нерадовать. Мои собственные сценарно-режиссерские работы направлены именно наактивных пользователей Сети. Медиахолдинги и владельцы платформ активноинвестируют в развитие эксклюзивного онлайн-контента. Это для меня важно.А степень свободы языка повествования должна быть преждевсего продиктована необходимостью использовать те или иные составляющие. Мат,секс, обнаженные тела, курение, насилие в кадре – все тратят столько времени наобсуждение, должно быть все это на экране или нет, как будто и заняться большенечем. А мне кажется, ответ прост. К примеру, без насилия невозможен"Колл-центр". То есть в принципе, если убрать всю жестокость, то останетсяпустота и бессвязные диалоги.У каждого участника медиарынка своя целевая аудитория. Как ина обычном рынке – бессмысленно продавать вырезку в цветочном отделе. Какой бысвежей она ни была. Поэтому где-то сериалы про бедных брошенок, а где-то протеррористов. Право выбора – главная привилегия зрителя. Не нравится – несмотри! Лично я, чисто теоретически, мог бы написать еще один фильм "Мясо". Ноя не хочу, мне это не нужно. Я как автор хочу вести зрителя к свету и семейнымценностям."Дни.ру": Расскажите про сериалы, которые Вы смотрите внеработы. Что из последнего больше всего впечатлило и почему?НТ: "Домашний арест" по-прежнему остается на пьедестале извсех отечественных сериалов. За два месяца, вынуждено проведенных в стенахсвоей жилплощади, я с удовольствием посмотрел "Триггер", "Шторм", "Трудныеподростки", "257 причин, чтобы жить". Очень жду сериал "Чики". Из зарубежногоконтента я бы хотел отметить сериал "Шучу" с Джимом Керри. Очень уж эта работаблизка мне по тональности повествования!Напомним, Никиту Тарасова можно увидеть в сериалах "Магомаев","Заступники" и "Колл-центр". Широкую известность актеру принеслароль кондитера Луи в сериале "Кухня".