Звезда сериала СашаТаня удивила фанатов. Поклонникам
показалось, что Валентина Рубцова на себя наговаривает.
Звезда сериала "СашаТаня" удивила фанатов. Поклонникам
показалось, что Валентина Рубцова на себя наговаривает.
Знаменитость проводит карантин в Сочи. От коронавируса и
жары (сегодня там +30) артистка и ее супруг прячутся дома.
Не забывает Валентина Рубцова радовать подписчиков личного
микроблога свежими снимками. Так, например, знаменитость опубликовала кадр,
на котором запечатлена без макияжа и прически.
Внешний вид звезды сериала "СашаТаня" ни у кого из
подписчиков претензий не вызвал. Сегодня многие звезды показывают себя без фильтров
и мейкапа, "естественными" фото уже никого не удивишь. Между тем поклонники
обратили внимание на подпись к публикации. "Плохо выглядишь. – Ты привыкнешь" -
прокомментировала собственный портрет Валентина Рубцова.
Подписчики не согласились с высказыванием знаменитости.
Интернет-обыватели поспешили переубедить звезду сериала "СашаТаня".
"Валя, нормально вы выглядите! Что вы, в самом деле! По сравнению
со мной, так идеально просто. Я вон, на сухофрукт стал похож. Скоро всерьез
задумаюсь, чтобы из себя компот заварганить.😂😂😂🔥👏
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валя,
вы всегда прекрасны! А на этом фото – особенно мила. Без ботексов, нарощеных
ресниц и прочих девичьих типо модностей😍", – рассуждали пользователи
Сети.
7 Июн 2020 в 6:02 PDT
Напомним,
ранее в интервью . Знаменитость считала себя некрасивой. Более
того, Валентину дразнили одноклассники. Дети сравнивали нос Рубцовой с
картофелиной.