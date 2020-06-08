Звезда сериала СашаТаня удивила фанатов. Поклонникам показалось, что Валентина Рубцова на себя наговаривает.

Звезда сериала "СашаТаня" удивила фанатов. Поклонникампоказалось, что Валентина Рубцова на себя наговаривает.Знаменитость проводит карантин в Сочи. От коронавируса ижары (сегодня там +30) артистка и ее супруг прячутся дома.Не забывает Валентина Рубцова радовать подписчиков личногомикроблога свежими снимками. Так, например, знаменитость опубликовала кадр,на котором запечатлена без макияжа и прически.Внешний вид звезды сериала "СашаТаня" ни у кого изподписчиков претензий не вызвал. Сегодня многие звезды показывают себя без фильтрови мейкапа, "естественными" фото уже никого не удивишь. Между тем поклонникиобратили внимание на подпись к публикации. "Плохо выглядишь. – Ты привыкнешь" -прокомментировала собственный портрет Валентина Рубцова.Подписчики не согласились с высказыванием знаменитости.Интернет-обыватели поспешили переубедить звезду сериала "СашаТаня"."Валя, нормально вы выглядите! Что вы, в самом деле! По сравнениюсо мной, так идеально просто. Я вон, на сухофрукт стал похож. Скоро всерьеззадумаюсь, чтобы из себя компот заварганить.😂😂😂🔥👏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валя,вы всегда прекрасны! А на этом фото – особенно мила. Без ботексов, нарощеныхресниц и прочих девичьих типо модностей😍", – рассуждали пользователиСети.7 Июн 2020 в 6:02 PDTНапомним,ранее в интервью . Знаменитость считала себя некрасивой. Болеетого, Валентину дразнили одноклассники. Дети сравнивали нос Рубцовой скартофелиной.