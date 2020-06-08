Звезда сериалов Воронины и Не родись красивой
призналась, что карантин лишил ее привычного дохода. Юлия Куварзина вынуждена
экономить.
Звезда сериалов "Воронины" и "Не родись красивой"
призналась, что карантин лишил ее привычного дохода. Юлия Куварзина вынуждена
экономить.
По словам актрисы, в марте и апреле планировалось около 20 спектаклей с ее участием. Из-за карантина все выступления отменились,
знаменитость лишилась приличных денег.
Между тем Юлия Куварзина на судьбу не жалуется. Театр на
Таганке, где служит звезда, продолжает платить ей и ее коллегам небольшую
заплату.
Знаменитость привыкает быть стесненной в средствах. Артистка
начала экономить и приучает 12-летнюю дочь Лизу следить за тратами. Юлия
объясняет наследнице, что даже после отмены карантина их жизнь не сразу
вернется в привычное русло. На какое-то время придется отказаться от походов в
кафе, например.
Также звезда сериала "Воронины" призналась, что начала оформлять
дисконтные карты магазинов. Ранее этого артистка никогда не делала. Юлия Куварзина и представить не могла, что
членство в клубе покупателей гарантирует хорошие скидки.
Знаменитость подчеркнула, что некоторые ее коллеги находятся
в более уязвимом положении. Юлии, к слову, не надо платить за арендованное жилье или
ежемесячно вносить платеж по ипотеке.
2 Июн 2020 в 7:55 PDT
Напомним, звезда Юлия Куварзина и ее дочь
пережидают пандемию за городом. Артистка считает, что карантин лучше проводить
на свежем воздухе и у нее, к счастью, есть такая возможность.