Звезда сериалов Воронины и Не родись красивой призналась, что карантин лишил ее привычного дохода. Юлия Куварзина вынуждена экономить.

Звезда сериалов "Воронины" и "Не родись красивой"призналась, что карантин лишил ее привычного дохода. Юлия Куварзина вынужденаэкономить.По словам актрисы, в марте и апреле планировалось около 20 спектаклей с ее участием. Из-за карантина все выступления отменились,знаменитость лишилась приличных денег.Между тем Юлия Куварзина на судьбу не жалуется. Театр наТаганке, где служит звезда, продолжает платить ей и ее коллегам небольшуюзаплату.Знаменитость привыкает быть стесненной в средствах. Артистканачала экономить и приучает 12-летнюю дочь Лизу следить за тратами. Юлияобъясняет наследнице, что даже после отмены карантина их жизнь не сразувернется в привычное русло. На какое-то время придется отказаться от походов вкафе, например.Также звезда сериала "Воронины" призналась, что начала оформлятьдисконтные карты магазинов. Ранее этого артистка никогда не делала. Юлия Куварзина и представить не могла, чточленство в клубе покупателей гарантирует хорошие скидки.Знаменитость подчеркнула, что некоторые ее коллеги находятсяв более уязвимом положении. Юлии, к слову, не надо платить за арендованное жилье илиежемесячно вносить платеж по ипотеке.2 Июн 2020 в 7:55 PDTНапомним, звезда Юлия Куварзина и ее дочьпережидают пандемию за городом. Артистка считает, что карантин лучше проводитьна свежем воздухе и у нее, к счастью, есть такая возможность.