Пользователи смогут опробовать ряд новых функций.

Корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 15 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021. Трансляция презентации велась на сайте компании.Теперь разблокировать устройство, работающее на iOS 15, при его потере можно будет с помощью доверенных людей, но доступа к аккаунту у них не будет. Также в настройках добавят вкладку App Privacy Report, где будет отображаться, куда именно то или иное приложение отправляет данные пользователя.Кроме того, в iOS 15 появится возможность переключения между режимами не беспокоить: работа, личное и отдых, для каждого из которых определен индивидуальный перечень уведомлений. Также сервис Уведомления будет сортировать сообщения по приоритету. Чем они важнее, тем выше у них шанс попасть в верхние строчки списка. Несрочные же будут добавляться в более удобное время.Вместе с тем, в новой ОС появится система фильтрации уведомлений и приложений, которая учитывает, на чем пользователь хочет сосредоточиться в определенное время. Настройки функции под одного пользователя будут синхронизироваться с другими устройствами Apple, которые у него есть.Устройства на iOS 15 с помощью камеры смогут сканировать написанный от руки текст, однако русский язык новая система пока не поддерживает.В разделе Погода фон теперь будет отображать актуальный прогноз согласно геолокации устройства. Методика приложения маршрута и детализация в сервисе Карты улучшится, схема городских дорог станет доступна в 3D-формате.