Более половины украинцев не хотели бы вновь видеть Владимира Зеленского на посту президента.

Более половины украинцев не хотели бы вновь видеть Владимира Зеленского на посту президента.Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Респондентов спросили, поддерживают ли они выдвижение Владимира Зеленского на второй срок. Положительно на этот вопрос ответили 37% граждан, отрицательно – 54,5%.По данным института социологии, если бы выборы президента проходили сегодня, то нынешний лидер набрал бы 21,8% голосов среди всех украинских респондентов и 27,3% среди тех, кто точно собирается голосовать и уже определился со своим выбором.На втором месте оказался бывший глава государства, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. За него могли бы отдать голос почти 12% всех респондентов. Третье место заняла экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с 9,5% поддержки.На сайте КМИС отмечается, что исследование проводилось с 27 мая по 1 июня. В нем приняли участие две тысячи человек (в возрасте 18 лет и старше) из всех регионов Украины. Исключение – неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик.Ранее политолог Андрей Головачев . По его словам, президент Украины совершает одну ошибку за другой. Среди его наиболее громких промахов – низкие темпы вакцинации населения от ковида и обострение конфликта на юго-востоке страны.