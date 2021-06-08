Очевидцы пишут, что он был подшофе.

Бывший лидер группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов на свой концерт в посёлке Вольгинский Владимирской области, как говорится, не в форме. Артист с трудом передвигался и практически .В результате вокалист сел на подиум для ударной установки, где продолжил неразборчиво исполнять песни. Спустя некоторое время выступление прервали. Глеба Самойлова взяли под руки и вывели со сцены.Он выступал вместе со своим коллективом The MATRIX. Официальных комментариев группа пока не давала. В официальном сообществе «Глеб Самойлов & The MATRIXX» «ВКонтакте» администраторы удалили комментарии, связанные с инцидентом, а также отключили возможность комментирования публикаций.Самойлов ушёл из «Агаты Кристи» в 2010 году.