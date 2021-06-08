Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и гендиректор АНО Диалог Регионы Алексей Гореславский договорились о сотрудничестве в подготовке и проведении выборов. Церемония подписания соглашения прошла в ЦИК во вторник, 8 июня.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и гендиректор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский договорились о сотрудничестве в подготовке и проведении выборов. Церемония подписания соглашения прошла в ЦИК во вторник, 8 июня.В условиях пандемии ставка будет сделана на дистанционные форматы информирования избирателей, отметила Памфилова. По ее словам, у "Диалога" есть большой опыт в выстраивании эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создании сети центров управления регионами.Сотрудничество АНО с региональными избиркомами позволит более адресно информировать граждан в интернете о предстоящем голосовании. "С другой стороны, получать оперативную обратную связь от избирателей", – добавила глава ЦИК.Она напомнила, что недавно Центризбирком договорился о сотрудничестве с Министерством просвещения. Предстоит большая работа по организации избирательных участков на территории учебных заведений, сказала Памфилова.Специалисты АНО "Диалог Регионы" готовы содействовать избиркомам в выявлении недостоверной информации, отметил Гореславский. Для этого организация обладает всеми возможностями, заверил он.Ранее Памфилова , что системой видеонаблюдения на выборах будет охвачено около 49-50 тысяч участков. Это значительно больше, чем в 2016 году: тогда современные технологии применялись на 26 тысячах участков.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут в Единый день голосования 19 сентября. Одновременно с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании. Гражданам предстоит выбрать глав девяти субъектов Федерации, в 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.