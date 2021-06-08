Таким способом они хотели повысить раскрываемость преступлений.

Два бывших полицейских отделались условными сроками за незаконную покупку боеприпасов.Два сотрудника Кольчугинского ОМВД, начальник угрозыска и старший оперуполномоченный, ради улучшения показателей уговорили бывшего зэка оформить фиктивное изъятие оружия в обмен на щадящие условия содержания в колонии. Мужчина недолго думая пошёл в УСБ и офицеров взяли с поличным.В результате за превышение должностных полномочий, а тажке незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному они получили по 2,5 года условно с испытательным сроком на 2 года.Что ж, желаемого мужчины добились. Показатели – повысили. Правда, не свои, а УСБ.