Также ему вменяют превышение должностных полномочий.

Октябрьский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело против экс-директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила контракт с московской фирмой на строительство школы на 1000 мест. Стоимость работ оценили в 647 миллионов рублей.«С июня по сентябрь 2018 года директор «Облстройзаказчика» получил от гендиректора фирмы-подрядчика взятку в размере около четырёх миллионов рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта», - сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Владимирской области.В декабре 2018 года подозреваемый, зная, что для нужд Арбузовского психоневрологического интерната поставка и монтаж оборудования выполнены не в полном объёме, подписал акты приёмки работ. Своими действиями он нанёс ущерб почти на четыре миллиона рублей.Подозреваемый признал свою вину. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения.