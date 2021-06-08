Политический эксперт Андрей Бодров прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Политический эксперт Андрей Бодров прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.Во время пресс-конференции в Киеве Андрей Бодров отметил, что противоречий между Россией и США очень много, поэтому первая встреча глав двух государств, по его мнению, будет рамочной. Мол, президенты будут договариваться, чтобы договариваться дальше.Эксперт уверен, что Джо Байден поедет на встречу с Владимиром Путиным не с агрессивными намерениями. Президент США не станет занимать какую-либо жесткую позицию или прибегать к диктату, а лишь обозначит границы, считает аналитик. "Все-таки нужна разрядка", – подчеркнул он.Бодров считает, что перед встречей с Путиным Байден даст указания президенту Украины Владимиру Зеленскому – запретит ему устраивать какие-либо провокации. По мнению эксперта, американский лидер не хочет, чтобы кто-то испортил ему беседу с президентом России.Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. О чем поговорят президенты, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне стало известно, что этим летом американский лидер с Владимиром Зеленским. Президент Украины уже поблагодарил хозяина Белого дома за приглашение.