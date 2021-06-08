Костромская область вошла в группу российских регионов, занявших 14 место в ежегодном рейтинге агентства стратегических инициатив. В его основе – оценка предпринимателей и бизнес-экспертов ..

Костромская область вошла в группу российских регионов, занявших 14 место в ежегодном рейтинге агентства стратегических инициатив. В его основе – оценка предпринимателей и бизнес-экспертов по состоянию инвестиционного климата.Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата – индикатор усилий, которые направляют региональные власти для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Костромская область участвует в проекте с момента его основания в 2014 году. По результатам экспертных оценок принимаются меры для улучшения делового климата.Рейтинг рассчитывается более чем по 40 показателям. Среди них регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.Информация обобщается по итогам опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных.В Костромской области по сравнению с предыдущим годом улучшились показатели, касающиеся регистрации прав собственности, лицензирования, подключения к электросетям, защищенности бизнеса и др.В этом году подходы к составлению рейтинга изменились. В итоговом докладе АСИ отмечается, что Костромская область улучшила позиции по индексам на 5,6 пункта. Регион наряду с еще несколькими субъектами занял 14 строчку рейтинга.