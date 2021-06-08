Финальное выступление музыкантов пройдёт на Соборной площади Владимира 14 июня.

В Патриаршем саду Владимира 7 июня стартовал международный фестиваль «Музыкальная экспедиция-2021».Джазовый концерт открыли исполнители на струнных инструментах Жиль Апап, Александр Ситковецкий, Разван Поповичи, Борис Андрианов и Анна Кошкина. Музыканты исполнили пьесы на скрипке, виолончели и альте. Перед зрителями выступил российский учёный, научный журналист и редактор Илья Колмановский. Во второй части концерта джазовые импровизации собравшимся подарили Андрей Иванов, Михаил Иванов, Вартан Бабаян и Аркадий Шилклопер.Напомним, что событие проходит во Владимирской области уже в восьмой раз. Организаторы ставят перед собой цель – объединить культурную и туристическую составляющие. Представить аудитории мировую музыкальную, поделиться с участниками красотой русской земли и её историей, привлечь внимание к возрождению объектов культурного наследия.В Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве 2 июня состоялся концерт-презентация фестиваля. На мероприятии выступили виолончелист Борис Андрианов и Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина.В 2021 году фестиваль проводится при поддержке «Росконцерта» и Московской филармонии. Кроме Владимирсокй области, концерты состоятся в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.Финальное выступление музыкантов пройдёт на Соборной площади Владимира 14 июня. Ещё четыре концерта пройдут в Суздальском, Камешковском, Александровском и Вязниковском районах.Напомним, что на организацию мероприятия в регионе 2,8 млн рублей.