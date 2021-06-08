Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации был дополнен несколькими положениями.

Законопроект о поиске пропавших людей по геолокации был дополнен несколькими положениями.Депутаты Государственной Думы во втором чтении одобрили документ, который упрощает поиск пропавших людей с использованием данных геолокации их мобильных устройств. Авторами этой инициативы являются депутаты ГД и члены Совета Федерации, в том числе председатель СФ Валентина Матвиенко.Согласно законопроекту, правоохранительные органы смогут начать поиск пропавших людей по геолокации, не дожидаясь решения суда. Его можно будет получить в течение двух дней после начала оперативно-розыскных мероприятий. К слову, пропавших без вести будут искать по заявлению его родственников или близких.Авторы инициативы хотят обязать операторов связи предоставлять полицейским данные о мобильной геолокации пропавшего человека. Если местоположение гражданина было установлено, то об этом необходимо сообщить суду в течение суток.Стоит отметить, что данный законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре 2018-го и принят в первом чтении спустя год.Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин важнейший закон мая. По мнению политика, проект, предусматривающий три новые меры адресной поддержки семей, является приоритетным, в частности, пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет.