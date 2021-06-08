Илья Юрманов стал заместителем директора департамента региональной политики. Он возглавил управление информационной политики. Об этом редакции «АиФ-Владимир» сообщили в пресс-службе ..

Илья Юрманов стал заместителем директора департамента региональной политики. Он возглавил управление информационной политики. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора. Документ о назначении госслужащего уже подписан главой региона.Илья Валентинович родился во Владимире в 1972 году. Окончил Владимирский государственный педагогический университет и Владимирский юридический институт. Ранее он работал в органах внутренних дел, комитете общественных связей и СМИ в АВО, а также возглавлял отдел информационного обеспечения и мониторинга управления информационной политики.«Управление отвечает за формирование и осуществление региональной информационной политики, обеспечение равного доступа к информационному пространству СМИ и коммуникации», - пишет пресс-служба обладминистрации.Напомним, что ведомством руководит Елена Качуровская, куратором является вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.