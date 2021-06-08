Первые школьники уже отправились к месту отдыха.

У ледового комплекса «Владимир» 8 июня состоялась организованная отправка детей загородный лагерь «Икар». Вчера, 7 июня, первая смена заехала в ДЮЦО «Дружба». Летом муниципальных лагерях отдохнут более 1600 школьников.«Из-за коронавируса загрузка мест отдыха составляет 75%. В учреждениях соблюдаются все предписания Роспотребнадзора», - пояснил исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Медведев.В «Икаре» в этом году в лагере было полностью реконструировано помещение клуба. А в прошлом - заасфальтированы дорожки, отремонтированы крыша летней эстрады, заменены коммуникации.«Традиционно, в преддверии нового сезона проведен косметический ремонт корпусов, закуплен новый инвентарь», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.В каждом из лагерей организовано по три смены.В «Дружбе»:1 смена – Гражданско-патриотическая «Опыт времени» (с 7 июня по 27 июня),2 смена – Смена саморазвития «Время расти» (с 1 июля по 21 июля)3 смена – Научно-популярная «Миссия: вселенная бесконечна» (с 25 июля по 14 августа).В «Икаре»:1 смена – Гражданско-патриотическая «Мы дети галактики» (с 8 июня по 28 июня),2 смена – Творческая «АРТ-Фестиваль» (с 2 июля по 22 июля),3 смена – Социокультурная смена «Мир начинается с детства» (с 26 июля по 15 августа).Полная стоимость путевки в МБУ ДЮЦО «Дружба» и ДЮЦО «Икар» составляет 20 000 рублей. Родительская плата - 4 000 рублей.