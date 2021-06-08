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<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2021-kanisterapiya-vo-vladimire-lora-panina.html" target="_blank">Канистерапия во Владимире. Лора Панина</a> - Лечение и реабилитация с использованием специально отобранных и обученных собак. О том как во Владимире работают четвероногие врачи. Кого и от чего они