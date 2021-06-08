Он признан виновным за дачу заведомо ложных показаний.
Жителя Гусь-Хрустального признали виновным в лжесвидетельстве и оштрафовали на пять тысяч рублей.
В феврале 2021 года в ходе судебных разбирательств по делу об избиении сотрудника полиции 34-летний мужчина, который хотел помочь другу избежать наказания, свидетельствовал о его непричастности к совершению преступления.
Ложь вскрылась и уже свидетель стал фигурантом уголовного дела.
«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся», - уточнили в пресс-службе Следственного Комитета Владимирской области.
В результате он признан виновным за дачу заведомо ложных показаний.