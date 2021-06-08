По мнению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда на планете станет меньше людей, то жизнь на ней улучшится.

По мнению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда на планете станет меньше людей, то жизнь на ней улучшится.В своем телеграм-канале Владимир Жириновский прокомментировал недавнюю новость – в Китае разрешили семьям иметь третьего ребенка. По мнению депутата Госдумы, Пекин думает лишь о том, кто будет работать в стране; хочет превратить женщину в производителя "человеко-единиц".Председатель ЛДПР считает разумным ограничить число детей в семьях. Мол, одного ребенка вполне достаточно. Если такие меры будут введены, то население Земли сократится. Когда на планете останется 500 миллионов человек, тогда жить станет лучше, уверен политик.Жириновский не сомневается: если Китай и другие страны продолжат выступать за повышение рождаемости, то к середине XXI века на планете будет 10 миллиардов человек. В таком случае на всех не хватит воды, еды, товаров, а Земля задохнется от вредных выбросов и войн."Мы не хотим такого будущего для человечества", – сказал глава либерал-демократов.Напомним, в настоящий момент на Земле живет почти 7,9 миллиарда человек – 50,5% мужчин и 49,5% женщин. В России, по оценке Росстата, свыше 146 постоянных жителей. В этом году в стране пройдет перепись населения.