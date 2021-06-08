Причина - строительство Рпенского проезда.

Во Владимире из-за строительства Рпенского проезда с 10 июня 2021 года до 15 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского возле дома № 2.Как уточнили в пресс-службе мэрии, общественный транспорт будет курсировать без изменений.Всем участникам движения напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, а водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.Также из-за возведения новой автомагистрали до конца года для движения машин часть улицы Северной.