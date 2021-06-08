Злоумышленник расплатился за электросамокат с несовершеннолетним подростком купюрами номиналом 5 тысяч рублей в количестве пяти штук. Позже у родителей мальчика возникли сомнения в подлинности денежных средств...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали москвича, подозреваемого в хранении и сбыте поддельных денежных средств и покушении на сбыт амфетамина и мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что злоумышленник расплатился за электросамокат с несовершеннолетним подростком купюрами номиналом 5 тысяч рублей в количестве пяти штук. Позже у родителей мальчика возникли сомнения в подлинности денежных средств, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 8-й улице Текстильщиков задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы. При личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 5 купюр номиналом 5 тысяч рублей и 8 купюр номиналом 2 тысячи рублей. Исследование показало, что все банкноты, в том числе реализованные подростку, являются поддельными.В квартире задержанного оперативники также обнаружили свертки с веществом неизвестного происхождения, часть из которых мужчина успел выбросить в окно. В общей сложности сотрудниками полиции было изъято 399 свертков. Согласно проведенному исследованию двух свертков по 2 грамма каждый, они содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон и психотропное вещество – амфетамин. Остальные свертки отправлены на экспертизу.Следственными отделами ОМВД России по району Вешняки и ОМВД России по району Текстильщики возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», и частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73