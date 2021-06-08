Пресс-службе президента Украины пришлось редактировать опубликованное на официальном сайте сообщение.

Пресс-службе президента Украины пришлось редактировать опубликованное на официальном сайте сообщение.Накануне офис Владимира Зеленского представил пресс-релиз о телефонном разговоре украинского президента с американским лидером Джо Байденом. В сообщении шла речь о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны хозяина Белого дома. Также президент США якобы говорил о важности предоставления Незалежной плана действий по членству в альянсе.Позже пресс-релиз был отредактирован. Эта информация исчезла. На сайте осталась лишь фраза о том, что Байден заверил Зеленского, позиция Украины будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня.По информации издания Axios, офису президента Украины пришлось исправить сообщение после претензий Вашингтона. Источник в Совете по национальной безопасности отметил, что в Незалежной превратно восприняли заявление американского лидера. Интересно, что в официальном сообщении Белого дома о разговоре Байдена и Зеленского НАТО не упоминается вообще.Напомним, ранее стало известно, что президенты США и Украины этим летом. Точная дата переговоров пока неизвестна. Владимир Зеленский публично поблагодарил Джо Байдена за приглашение.