Молодой человек похитил и продал машину тещи, а также повредил авто приятеля.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).По версии следствия, в конце декабря прошлого года фигурант по просьбе тещи, отсутствовавшей некоторое время, пришел в её дом, чтобы покормить собаку. Увидев в гараже автомобиль «ВАЗ», обвиняемый решил заработать, продав транспорт родственницы.Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил более 51 000 рублей.Злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Молодой человек пояснил, что с помощью эвакуатора транспортировал машину к найденному в сети Интернет покупателю. За продажу он получил 4 000 рублей, которые потратил.В ходе следствия местонахождение автомобиля установили. Транспортное средство было изъято в разукомплектованном виде.Кроме того, следователями собрана доказательственная база причастности обвиняемого к совершению умышленного повреждения имущества.Установлено, что фигурант, находившийся в конфликте с местным жителем, намеренно разбил стекло и повредил кузов автомобиля последнего, причинив ущерб на сумму более 31 000 рублей. В ходе следствия причиненный ущерб был частично возмещен.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.