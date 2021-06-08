Каждый человек должен следить за своим здоровьем. Почему это так важно в настоящее время.

Как часто каждый из нас откладывает поход к врачу, надеясь, что все самой пройдет. Иногда так и случается, но это не говорит о том, что проблема исчезла. Скорее наоборот, болезнь затаилась, пока не проявляя себя. Чем раньше посетить специалиста и начать лечение, тем больше шансов отделаться легким испугом. Посещать врача необходимо и в случае появления каких-либо симптомов и, что идеально, в профилактических целях.

Как нужно действовать

Получить консультацию терапевта – это первое, что можно сделать, когда вы почувствовали недомогание. Этот специалист после осмотра определит ваше общее состояние, выпишет направления на необходимые анализы, если есть необходимость, направит к нужному доктору.

Профилактические осмотры первой необходимости:



Ежегодно нужно делать флюорографию. Болезни легких, особенно туберкулез, уже давно не редкость.



Обследования у гинеколога и маммолога для женщин не менее важны, чем походы в салон красоты. После 35 лет обязательно раз в год следует проходить скрининг, а после 45 лет сдавать анализы крови, которые позволят выявить рак яичников на ранней стадии. По тем же причинам посещение маммолога раз в год защитит вас от смертельной болезни.



Уролог и андролог – «мужские» врачи, консультация которых очень важна для мужчин старше 35 лет. Проблемы с предстательной железой могут долгое время не давать о себе знать, протекать незаметно и бессимптомно. Выявить их можно только при осмотре. После 45 лет увеличивается риск появления рака предстательной железы. Сдавать кровь на онкомаркер будет совсем нелишним.



Что еще стоит принять во внимание

Профилактические осмотры защитят вас от многих проблем со здоровьем, помогут сохранить его. Если вы много работаете за компьютером, то осмотр у офтальмолога должен стать вашей полезной привычкой. Здоровье зубов и ротовой полости поможет поддержать стоматолог. Существует много врачебных специальностей узкой направленности.

Конечно, посещение поликлиник – это всегда очереди, много потраченного времени и даже нервов. Не во всех государственных медицинских учреждениях есть все необходимое для обследований оборудование. А иногда и квалификация специалистов вас может не устроить. Или понадобится двойная консультация для решения вашей проблемы. Сегодня как никогда важно внимательно относиться к сигналам своего организма, ведь нынешние реалии поставили нас в жесткие условия выживания. Визит в поликлинику, где скапливается много людей, может нести опасность.

Существование частных медицинских учреждений во многом облегчает нам процесс посещения врача. Кроме того, существует онлайн-сервис «СберЗдоровье», где можно записаться на прием к интересующему вас врачу, на диагностику или получить онлайн-консультацию. Сейчас запись к врачам через СберЗдоровье во Владимире доступная в любое удобное время.

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