Сотрудники правоохранительных органов Сергиева Посада задержали двух мужчин 24 и 48 лет по подозрению в совершении серии квартирных краж, передают . Злоумышленники отжимали пластиковые ..

Сотрудники правоохранительных органов Сергиева Посада задержали двух мужчин 24 и 48 лет по подозрению в совершении серии квартирных краж, передают "". Злоумышленники отжимали пластиковые окна и, попадая внутрь чужого жилья, выносили оттуда украшения, деньги, технику и другие ценности. По месту жительства подозреваемых одних только мобильных телефонов нашли 12 штук. Обнаружили и другие ценности, похищенные у жителей Сергиева Посада. Общая сумма ущерба за три доказанных кражи оценивается в 1,3 миллиона рублей.