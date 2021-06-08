Злоумышленники подошли к компании молодых людей и начали драку, в ходе которой нанесли удары по лицу и телу четверым молодым людям, таким образом, грубо нарушая общественный порядок...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали пятерых подозреваемых в совершении хулиганских действий.В территориальный отдел полиции поступило несколько сообщений о драке между молодыми людьми в парке на юго-востоке столицы.Прибывшими на место полицейскими установлено, что злоумышленники подошли к компании молодых людей и начали драку, в ходе которой нанесли удары по лицу и телу четверым молодым людям, таким образом, грубо нарушая общественный порядок. Во время конфликта нападавшие использовали деревянную палку, которая полицейскими обнаружена и изъята. Трое молодых людей были госпитализированы в медицинское учреждение с незначительными травмами.В результате проверочных мероприятий сотрудниками ППСП на улице Шкулёва подозреваемые задержаны. Ими оказались пятеро приезжих молодых людей в возрасте от 21 года до 26 лет. Со слов задержанных, за несколько дней до происшествия у двоих из них произошел конфликт с одним из потерпевших. Спустя время, находясь в парке, подозреваемые увидели прежних обидчиков, и решили выяснить отношения.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18