В результате ДТП из повреждённого бензобака по дороге разлилось топливо.

Около 14:00 на 168 километре трассы М-7 в Собинском районе перед поворотом на Колокшу столкнулись фура и легковой автомобиль.Как сообщили в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород», на автомагистрали образовалась пробка. Грузовик перекрыл две полосы движения. Проезд организован по обочине.В результате ДТП из повреждённого бензобака по дороге разлилось топливо. На месте работают инспекторы ГИБДД и пожарно-спасательные подразделения МЧС.Судя по картам, затор на участке автомагистрали растянулся на 2,5 километра.