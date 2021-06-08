08.06.2021

2021-06-08 22:05:04

Потребителей энергии во Владимирской области призвали переходить на электронный документооборот

Крупнейшие энергосбытовые компании региона «Энергосбыт Волга» и «ЭнергосбыТ Плюс» приглашают предприятия региона переходить на современный вид обмена документами — электронный. Клиенты уже оценили плюсы этого сервиса.



Сегодня «Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 тысяч предприятий во Владимирской области. Развитие дистанционных сервисов для юридических лиц — одно из приоритетных направлений в работе компании. Здесь уверены: юридически значимый электронный документооборот упростит и ускорит бизнес-процессы.



Александр Москвитин, генеральный директор ООО "Энергосбыт Волга":



- Это очень здорово экономит время, не требуется дополнительных усилий, чтобы получить эти документы. Нужно только подписать дополнительное соглашение с нашей компанией, и мы направим соответствующий пакет документов через электронный документооборот.



Уже более трёх с половиной тысяч предприятий области - клиентов «Энергосбыт Волга» - оценили плюсы этого сервиса. Всего несколько секунд — и документы у компании-получателя. Письма, счета, договоры и акты не нужно привозить лично, хранить в архивах, искать и переподписывать. Всё находится в личном кабинете клиента , доступно в любое время и никогда не потеряется.



У компании «Мегафон» более 500 объектов, подключенных к энергоснабжению. По всем ежемесячно «Энергосбыт Волга» выставляет счета, акты и счета-фактуры. Раньше на документы тратили горы бумаги и уйму времени - их распечатывали, подписывали и отправляли обычной почтой.



Владимир Тарасов, технический руководитель Владимирского отделения ПАО "Мегафон":



- Теперь всё это загружается в электронном виде на портал, подписывается электронной подписью. Никакой лишней бумаги, быстро, экологично, с меньшими затратами. Электронный документооборот - это не про моду, это про экономику, это про экономию. Экономию ресурсов, экономию времени.



Электронные документы полностью заменяют бумажные, их примут в налоговом органе и суде. Электронная подпись обеспечивает надёжную защиту от фальсификаций. Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» также настаивают – электронный документооборот – это удобно.



Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":



- В настоящий момент у нас 42% клиентов находится в этой системе и большинство клиентов отзывается об этой системе только с лучшей стороны. У нас два оператора в настоящий момент — это "Контур" и "Диадок", это система СБИС и Тензор, которые работают на территории и мы с ними со всеми имеем договорные отношения.



Для перехода на электронный документооборот предприятиям региона достаточно выполнить несколько простых шагов. Выбрать оператора и пройти регистрацию на его сайте, заключить соглашение с «Энергосбыт Волга» или «ЭнергосбыТ Плюс», получить и подписать первый комплект документов. В компаниях убеждены, преимущества сервиса оценят как частный бизнес, так и организации бюджетной сферы.



Константин Миронов, Наталья Головешкина, Илья Хлудов. Вести-Владимир