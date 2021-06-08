08.06.2021

2021-06-08 14:05:04

Сбивший насмерть женщину на переходе водитель получил 1 год поселения

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор 46-летнему мужчине, который нарушил правила дорожного движения, что по неосторожности повлекло за собой смерть человека.



Судом установлено, что 25 января 2021 года в вечернее время на улице Усти-на-Лабе областного центра водитель выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где не уступил дорогу женщине и передней частью управляемого им автомобиля «Лексус 460» совершил на нее наезд. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.



В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.