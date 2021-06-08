В регионе продолжают развивать сельские территории.

Владимирская область направила в Минсельхоз России запрос на увеличение лимита субсидий по сельской ипотеке до 4,1 млрд рублей для 2317 заёмщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.В 2021 году продолжается предоставление выплат на приобретение и строительство жилья в сёлах и деревнях. Планируется оказать меру поддержки 30 семьям, которые приобретут или построят не менее двух тысяч квадратных метров жилья. Объём выделенных на эти цели средств составит 36,9 млн рублей.В Белом доме добавили, что в 2021 году продолжают развивать сельские территории.«Строятся 8 объектов газификации – в деревне Колокша Собинского района, в посёлке Нерехта и селе Крутово, в деревнях Ивановская, Кочергино и Новое Бибеево, в деревнях Овцыно и Хохлачи. Объём финансирования составил 34,4 млн рублей», - уточнили в обладминистрации.За счёт экономии по торгам в реестр объектов капитального строительства включено ещё объектов.Кроме того, в 2021 году завершится строительство на сетях водоснабжения в деревне Адино Меленковского района и селе Ковардицы Муромского района.Около 25 млн рублей планируется направить на благоустройство сельских территорий. Среди них: исторический парк усадьбы Голицыных в селе Сима, скверы в посёлке Красный Маяк и Красный Октябрь, парк в посёлке Чулково, зоны отдыха в селе Рождествено, детская площадка в селе Ковардицы Муромского района, сквер им. Грибоедова в селе Заречное, парки в сёлах Дмитриевы Горы и Бутылицы, спортивная и детская площадки в деревне Юрово, тротуары по ул. Советской в селе Фоминки, контейнерные площадки в сёлах Авдотьино, Городище, Карандышево, Красное, Ополье, Ратислово, Семьинское, Фроловское и Энтузиаст, в селе Беречино, посёлке Раздолье, деревнях Новосёлка и Ульяниха, в селе Ляхи и деревне Иватино, а также ливневки и дворовые проезды многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Второво.