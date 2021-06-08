В регионе продолжают развивать сельские территории.
Владимирская область направила в Минсельхоз России запрос на увеличение лимита субсидий по сельской ипотеке до 4,1 млрд рублей для 2317 заёмщиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В 2021 году продолжается предоставление выплат на приобретение и строительство жилья в сёлах и деревнях. Планируется оказать меру поддержки 30 семьям, которые приобретут или построят не менее двух тысяч квадратных метров жилья. Объём выделенных на эти цели средств составит 36,9 млн рублей.
В Белом доме добавили, что в 2021 году продолжают развивать сельские территории.
«Строятся 8 объектов газификации – в деревне Колокша Собинского района, в посёлке Нерехта и селе Крутово, в деревнях Ивановская, Кочергино и Новое Бибеево, в деревнях Овцыно и Хохлачи. Объём финансирования составил 34,4 млн рублей», - уточнили в обладминистрации.
За счёт экономии по торгам в реестр объектов капитального строительства включено ещё объектов.
Кроме того, в 2021 году завершится строительство на сетях водоснабжения в деревне Адино Меленковского района и селе Ковардицы Муромского района.
Около 25 млн рублей планируется направить на благоустройство сельских территорий. Среди них: исторический парк усадьбы Голицыных в селе Сима, скверы в посёлке Красный Маяк и Красный Октябрь, парк в посёлке Чулково, зоны отдыха в селе Рождествено, детская площадка в селе Ковардицы Муромского района, сквер им. Грибоедова в селе Заречное, парки в сёлах Дмитриевы Горы и Бутылицы, спортивная и детская площадки в деревне Юрово, тротуары по ул. Советской в селе Фоминки, контейнерные площадки в сёлах Авдотьино, Городище, Карандышево, Красное, Ополье, Ратислово, Семьинское, Фроловское и Энтузиаст, в селе Беречино, посёлке Раздолье, деревнях Новосёлка и Ульяниха, в селе Ляхи и деревне Иватино, а также ливневки и дворовые проезды многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Второво.